メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県熊野市の養殖場で、秋に産卵期を迎える「アマゴ」の卵を採る作業が始まりました。 熊野市育生町の「赤倉水産」では、近くを流れる清流を引き込み、約5万匹のアマゴの養殖をしています。 5日はメスから卵を取り出し、オスの精子をかける作業が行われました。 今年は猛暑による高い水温や水不足などの影響で、去年より卵の量が少ないということですが、約90万個の採卵を予定している