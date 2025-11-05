「コペン」の次期モデルを示す2台のモデルを披露2025年10月29日に開幕した「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」には、各メーカーからさまざまなコンセプトモデルが出展されて話題を集めていますが、なかでも高い注目度を誇っていたのが、ダイハツブースに展示されていた「K-OPEN」でしょう。このモデルはいうまでもなく次期「コペン」を示唆するモデルであり、車名のK-OPENは、ハイフンを除けば「KOPEN」となり、過去のコ