ドラゴンズ根尾昂投手の契約更改交渉が行われました。 プロ7年目のシーズンを終えた根尾昂投手。 200万円ダウンの推定1050万円で契約を更改しました。 「1軍に上がったのも一回だったし、登板数ももの足りないものだったので、悔しさが残る1年だった」（根尾投手） 背番号を30に変更し、中継ぎとして挑んだ、投手4年目の今シーズン。1軍登板は、わずか4試合に終わる悔しい結果となりました。 「基本的