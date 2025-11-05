お母さんが防災士、娘三姉妹は紙芝居をつくって啓発活動、お父さんは裏方でサポート。家族をあげて地域社会の防災意識を啓発する活動に取り組んでいるのは、大阪府藤井寺市に住む津上さん一家だ。【写真】長女が小学生のときにつくった紙芝居「なまず三姉妹と水害将軍」小中学生の三姉妹がつくった「防災紙芝居」は今年、大阪・関西万博の会場で行われた「グローバルユース防災サミット2025」でも披露された。活動を始めたきっかけ