タレントの若槻千夏（41）が4日深夜に放送されたテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（深夜2・36）に出演。心理テストの結果に驚く場面があった。番組では「お土産のセンスで分かる心理テスト」を実施。北海道旅行の土産品で、スイーツやスナック菓子、名産品などの「ど定番系」「新商品系」「ウケ狙い系」の他、キーホルダーなど「食べ物以外」の選択肢から分かる心理を説いた。すると「心理っていうかホント、セン