Image: MacRumors ワインレッドみたいな色が渋カッコよくて気になる。今年登場したiPhone 17 Proの本体カラーはシルバーとディープブルー、コズミックオレンジの全3色でした。iPhoneのProモデルでコズミックオレンジのような明るい色が出たのは正直意外でしたが、来年発売が期待されるiPhone 18 Proに関しても、今まで見たことのないような本体カラーが追加されるかもしれません。iPhone 18