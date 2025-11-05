（左から）渡辺雄太、富樫勇樹、富永啓生、馬場雄大日本バスケットボール協会は5日、2027年男子ワールドカップ（W杯）アジア1次予選に向けた日本代表の合宿参加メンバー20人を発表し、渡辺雄や富樫（以上千葉J）富永（北海道）馬場（長崎）らパリ五輪代表に加え、19歳の瀬川（千葉J）も名を連ねた。最年長は33歳の安藤（横浜BC）。アジア1次予選でB組に入った日本は、28日にジーライオンアリーナ神戸で台湾との初戦を迎える