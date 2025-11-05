【北京共同】中国宇宙当局は5日、中国の宇宙ステーション「天宮」での任務を終えた有人宇宙船「神舟20号」に小さなスペースデブリ（宇宙ごみ）が衝突した可能性があり、5日の地球帰還予定を延期したと明らかにした。新華社が報じた。当局は延期の理由について「乗組員の生命と安全を確保し、任務を円満に成功させるため」としている。宇宙ごみ衝突の可能性について「影響の分析やリスク評価を行っている」と説明した。地球帰還