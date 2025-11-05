今年も残すところあと2カ月と年の瀬が迫るなか、早くも来年の福袋商戦がスタートした。物価高にうれしい福袋も東武百貨店では、来年の干支・午年にちなんだ福袋を展開する。「乗馬体験」などができる福袋を初めて企画したほか、毎年好評の「刺身の舟盛り」（2万260円（5万円相当））は馬のひづめに装着する「蹄鉄」をイメージした盛り付けを施し、新年らしい縁起の良さを演出している。また、物価高のなかでお得感やボリューム感を