時事問題から身のまわりのこと、『婦人公論』本誌記事への感想など、愛読者からのお手紙を紹介する「読者のひろば」。たくさんの記事が掲載される婦人公論のなかでも、人気の高いコーナーの一つです。今回ご紹介するのは神奈川県の60代の方からのお便り。母親からもらったトマトの種が、すくすくと順調に育っているのを見て思いを巡らせたのは――。* * * * * * *農業の大変さと楽しさ母が突然トマトの種を買った。苗ではなく種だ