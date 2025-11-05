驚きの加工技術にファン仰天！？シンガーソングライターの井上苑子がインスタグラムを更新。投稿が反響を呼んでいる。福岡工業大学で開催された学園祭への出演を機に、福岡のラーメン店や居酒屋を訪れた様子を公開した。投稿では「FUKUOKA♡♡♡」というコメントともにラーメンや自身の写真を切り抜き、背景の写真と組み合わせて立体的に見せた加工写真がファンから反響を呼んでいる。この投稿にファンからは