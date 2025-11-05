ソフトバンクの中村晃外野手（36）が5日、兵庫県尼崎市内の病院で腰椎椎間板ヘルニアに伴う経椎間孔的全内視鏡下椎間板切除術（TF―FED法）を受けた。手術は無事に終了し、競技復帰まで2〜3カ月の見込み。18年目の今季は116試合に出場し、打率2割4分、3本塁打、34打点。勝負強い打撃で4番も任されるなど故障者が続出したチームをけん引。チームをパ・リーグ2連覇に導く活躍を見せた。一方、日本ハムと戦ったクライマックスシ