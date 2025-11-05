「ゴーレッドの手、大きかった」木炭とパステルを使う画家クロマト／江口大志さんが戦隊ヒーローとの?少年時代の思い出ショット?を公開し、話題になっている。「スーパー戦隊シリーズが終わるというのは本当に悲しい事で受け止めなくてはいけないのも理解してるけど」とXに書き込み、思い出の写真をアップ。「2000年当時、せっかくヒーローが地元に来るってのに、いじけ散らかしていた俺を救急戦隊ゴーゴーファイブのゴ