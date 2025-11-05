11月4日夕方、静岡県掛川市の県道交差点で乗用車同士が衝突する事故があり、60代の夫婦が死亡しました。 【写真を見る】交差点で乗用車同士が衝突し夫婦が死亡した事故現場＝静岡・掛川市 4日午後5時半頃、掛川市南西郷の県道磐田掛川線の交差点で、乗用車同士が衝突しました。 警察によりますと、乗用車を運転していた掛川市中の会社員の女性（62）と同乗していた夫（65）が全身を打ち、運ばれた病院で死亡が確認されました。