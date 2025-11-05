駿河湾特産のサクラエビの秋漁が始まり、11月5日朝、初競りが行われました。 【写真を見る】“駿河湾の宝石”と呼ばれるサクラエビと秋漁の初競りの様子 ピンク色に輝くサクラエビ。秋漁が11月4日に初漁を迎え、静岡市清水区の由比漁港の市場で5日朝、初競りが行われました。 仲買人が鮮度や大きさを手に取って見極め、次々に競り落としました。 漁業協同組合によりますと、秋漁初日の漁獲高は2024年の秋の初日とほぼ同じ約2.3