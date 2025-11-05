日本維新の会と国民民主党の国対委員長が5日会談し、国会改革について足並みをそろえる方針を確認しました。会談は、維新が連立入りし、与党・野党に分かれて以降初めて行われたものです。会談で国民民主の古川国対委員長は、法案の審議がない委員会でもクマ対策やオーバーツーリズムといった国民の関心の高い課題については「参考人質疑」や「自由討議」を行うべきと提案したということです。いまの臨時国会は政府提出法案が少な