今夜はスーパームーンと呼ばれる今年最大の満月です。地球をまわる月が地球にもっとも近づくため、見かけ上、最も大きい満月が昇ってきます。北日本と日本海側は高気圧に覆われて、晴れてお月見日和となるでしょう。一方、関東から西の太平洋側は、お月様は雲に隠れそうです。四国の太平洋側と九州南部は、雨も降り、強く降る所もあるでしょう。沖縄は前線の影響で、警報級の大雨になるおそれがあります。あすの朝までに最大で100