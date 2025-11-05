支持者に手を振るニュージャージー州知事選の民主党候補マイキー・シェリル氏＝10月28日（CNN）CNNの予測によれば、米東部ニュージャージー州の知事選で、民主党候補のマイキー・シェリル氏が当選する見通しとなった。シェリル氏は、州史上初の女性民主党知事となる。共和党候補で元州議員のジャック・チャタレリ氏を破った。チャタレリ氏はトランプ大統領の支持者として知られ、3度目の知事選出馬だった。今回の勝利は、第2次トラ