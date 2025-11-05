右足のかかと骨折で休業していた幸英明騎手＝栗東・フリー＝が今週８日の京都競馬から復帰することを１１月５日、明らかにした。８月９日の中京４Ｒで、馬場入場時に落馬負傷。３か月ぶりの戦列復帰となる。先週から栗東で調教騎乗を再開。「２頭目から、ある程度、感覚が戻ってきました。今は違和感なく乗れています」と、万全の態勢で臨む。この日はみやこＳ・Ｇ３（９日、京都・ダート１８００?）でコンビを組むシゲルシ