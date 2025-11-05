◆米女子プロゴルフツアーＴＯＴＯジャパンクラシックプロアマ戦（５日、滋賀・瀬田ＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）米ツアー２週連続優勝を狙う山下美夢有（みゆう、花王）は５日、プロアマ戦で最終調整し、大会への意気込みを語った。前週のメイバンク選手権（マレーシア）は８打差１１位から３人によるプレーオフを制し、逆転で２勝目を挙げた。「まさかプレーオフになることもトップに立つことも想像していなかった。