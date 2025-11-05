大相撲九州場所（１１月９日初日・福岡国際センター）に向け、横綱・大の里（二所ノ関）が５日、福岡市・西区にある部屋で稽古を行った。相撲は取らず、四股、すり足、てっぽうをみっちりと行った。「（１０月の）ロンドン（公演）で出来なかった分、基礎と基本をしっかり行った」と意図を明かした。前日は兄弟子の十両・白熊と相撲を取ったが、「相撲を取ることも大事だけど、初日に向けてしっかり稽古して準備したい」。秋場所