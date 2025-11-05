伊佐市できょう5日未明、火事があり、しました。住人の男性が右足をやけどし、病院に搬送されました。 警察と消防によりますと、5日午前1時半ごろ伊佐市大口里で「火事です。市役所の近くに火が見える」と近所の人から警察に通報がありました。 火はおよそ2時間後に消し止められましたが、この火事で会社員・岩粼松美さん(77)の木造平屋建ての住宅1棟、およそ130平方メートルが全焼し、隣の空き家の雨どいや電気メ&#