４日、ツァフクナ外相（左）と握手を交わす王毅氏。（北京＝新華社記者／戴天放）【新華社北京11月5日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は4日、北京でエストニアのツァフクナ外相と会談した。４日、王毅氏とツァフクナ外相の会談の様子。（北京＝新華社記者／戴天放）