４日、閉幕日を迎えた第１３８回広州交易会の会場。（広州＝新華社記者／洪沢華）【新華社広州11月5日】中国広東省広州市で3期に分けて開催された第138回中国輸出入商品交易会（広州交易会）が4日、閉幕した。海外バイヤーは223カ国・地域の31万人を超え、前年同期比で7.5％増となり、過去最多を再び更新した。輸出成約見込み額は256億5千万ドル（1ドル＝約153円）に上った。主催側の統計によると、海外バイヤーの伸びが特に大