駿河湾特産のサクラエビの秋漁が始まり、5日、静岡市清水区の由比港で初競りが行われました。強い風などの影響で延期が続いていたサクラエビの秋漁は4日、解禁日の先月29日から6日遅れて始まりました。初日の水揚げは去年とほぼ同じおよそ2.3トンでしたが、夏の水温の影響などで活動範囲が狭くなりサクラエビが小ぶりだということです。由比市場での初競りの平均取引価格は1ケース15キロあたり8万3862円で最高価格は8万5110円の値