県内は上空の気圧の谷の影響を受けおおむね曇りとなっています。大町市の青木湖では周りの山々が色づき紅葉が見頃を迎えています。最低気温0.6度と4日に続き冷え込んだ大町市にある青木湖です。湖面上にはうっすらともやがかかり背景には雪化粧をした白馬三山が姿を現しました。1周7キロの湖を囲むようにブナやミズナラなどが色づき紅葉の見頃を迎えています。今年は夏の暑さの影響で1週間ほど遅れたものの先週の冷え込みで一気に