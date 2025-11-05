【新興国通貨】ドル人民元は７．１２台後半＝中国人民元 先週約１年ぶりの７．０９台を付けたドル人民元はその後のドル高元安基調が今週に入っても継続しており、今朝は一時７．１３３３を付けた。その後少し調整も７．１２台後半推移。 対円では先週２１．７０台を付けた後、今週に入っても２１．６０台での推移となっていたが、昨日からのドル安円高もあって売りが優勢となり、今朝は一時２１．４５２を付けた。その後のド