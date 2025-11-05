【北欧通貨】本日政策金利発表のスウェーデン、クローナ安継続＝スウェーデンクローナ 本日１７時半にスウェーデン中銀（リクスバンク）の政策金利発表を控えるクローナ。前回９月の会合では見方が分かれるものお、やや据え置き見通しが優勢という状況から、利下げを実施した。その際に当面追加利下げを行わない姿勢を示したこともあって、今回は現行の１．７５%での据え置き見通しでほ