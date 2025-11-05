ソニーは、11月でPlayStation 5が発売5周年を迎えることを記念し、東京・銀座にある「Ginza Sony Park(銀座ソニーパーク)」でコラボレーションイベント「PLAY IN GINZA」を、11月15日～12月3日まで開催する。入場は無料で、開場時間は11時～19時(予定)。 なお、B3のカジュアルダイニング「1/2 (Nibun no Ichi)」のみ、営業時間は11時～21時、ラストオーダー20時。