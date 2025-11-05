４日に放送された日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」で、出演者が途中退席するハプニングがあった。この日は「独自の健康法を持つ有名人」が集合。それぞれのこだわりやダイエット方法などを告白していった。世界陸上でも活躍した３０００Ｍ障害の三浦龍司が、練習中にどんな音楽を聴いているのか？という話題の最中、突然後列に座る青木マッチョが「言う前にちょっといいですか！」と立ち上がり「申し訳ないですけど、お