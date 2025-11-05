モデル・タレントのトリンドル瑠奈さんが自身のインスタグラムで、新たな事務所への移籍を報告しました。 【写真を見る】【 トリンドル瑠奈 】スペースクラフト・エージェンシーに所属を公表ピンクのニットで暖かな印象瑠奈さんは「この度、スペースクラフト・エージェンシーに所属する事になりました」と、簡潔に報告しています。 瑠奈さんは、薄いピンクのニットを纏った写真を投稿。仄かなピンク系のメイクを合わせ