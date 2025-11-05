５日の東京株式市場は売り注文が膨らみ、日経平均株価（２２５種）は一時、５万円を割り込んだ。前日終値比の下げ幅は２４００円を超える場面もあった。午後１時現在、１５１１円３２銭安の４万９９８５円８８銭で取引されている。前日の米株式市場でハイテク株が下落した流れを受け、東京市場でも人工知能（ＡＩ）関連や半導体関連株が下落している。日経平均への影響度が大きいソフトバンクグループ、半導体検査装置のアドバ