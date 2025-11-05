東京・国立市の住宅で、102歳の母親の首を絞めるなどして殺害した罪に問われている71歳の女の初公判が開かれ、女は起訴内容を認めました。小峰陽子被告（71）は去年7月、国立市の自宅で母親の小峰フクさん（102）の首をビニールひもで絞めるなどして殺害した罪に問われています。きょう開かれた初公判で小峰被告は起訴内容を認めました。検察側は冒頭陳述で、小峰被告は母親と2人暮らしで、母親の介護を自ら行っていたと明らかにし