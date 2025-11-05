俳優大和田獏（75）と2020年に亡くなった岡江久美子さんの長女で女優の大和田美帆（42）が5日までに、自身のインスタグラムを更新。10歳の娘がタイの学校に留学したことを明かした。大和田は「突然ですがワガコはこの夏からタイの学校に通っています」と切り出し、現地のインターナショナルスクールの寮に入寮したことを報告。「いくら自立心のある子だからって9歳で寮に入るなんて。誰が想像できたでしょうか」と驚きを持ってつづ