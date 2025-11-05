東急電鉄は、「異彩を、放て。」をミッションとするクリエイティブカンパニーのヘラルボニーと協業し、アートラッピング電車『「人へ、街へ、未来へ。」彩りを描く特別な電車』の運行を開始しました。電車好きのアーティスト中島敏也氏が、東急線沿線の情景を描いた色鮮やかなアートは必見です。東横線（5050系）は11月4日（火）から、田園都市線（2020系）は11月25日（火）から、それぞれ1編成ずつ当面の間運行されます。これらの