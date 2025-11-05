甘くてジューシーなおけさ柿の収穫が佐渡市で最盛期を迎えています。佐渡市羽茂地区の柿農家・渡邉和樹さん。家族総出で鮮やかなオレンジに色づいた柿をハサミを使って丁寧に収穫していました。県内有数のおけさ柿の産地、佐渡市では、10月から早生品種の刀根早生や主力品種の平核無の収穫が始まっています。先週から朝晩が冷え込むようになったため、一気に色づきが進み、平年通りに収穫の最盛期を迎えました。〈柿農