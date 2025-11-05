イングランド・チャンピオンシップ第14節が4日に開催され、ブラックバーンに所属するFW大橋祐紀が決勝点を奪い、チームを1-0の完封勝利へと導いた。ブラックバーンがブリストル・シティのホームに乗り込んだ一戦。ブラックバーンは大橋とMF森下龍矢が先発出場を果たし、ブリストルのMF平河悠はベンチスタートとなった。試合が動いたのは前半45+5分だった。味方からスルーパスを呼び込んだ森下が、対応した相手を振り切ってPA