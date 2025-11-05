鹿児島県鹿児島市にある知的障がい者支援施設「しょうぶ学園」は、少し変わった福祉施設だ。まず「アート」の工房でもあること。そして多くの人が訪れる「開かれた」場所であること。それは「“ものづくり”“表現”を通して施設利用者一人一人の個性と尊厳を尊重する場を創り出し、社会に開かれた場を構築しよう」という想いからだ。ここで生まれるアートはファンも多数で、テレビなどのメディアで紹介されることも少なくない。今