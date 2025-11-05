韓国・尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領の夫人であるキム・ゴンヒ氏が、旧統一教会（現・世界平和統一家庭連合）側から高級ブランド品を2度受け取った事実を認めた。【写真】旧統一教会のトップ、韓鶴子総裁が出頭これまで特別検察の取り調べでは一貫して否認してきたが、チョン・ソンベ氏が法廷で供述を翻し、物証も押収されたことを受け、ついに実際の受領を認めたとみられている。ただし、「尹前大統領の職務との関連性や対