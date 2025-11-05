Gi-FACTORYは11月8日〜9日、大型野外グルメイベント「第1回 全肉祭 in 大分」を、平和市民公園(大分県大分市)で開催する。時間は10:00〜21:00。過去開催時の「全肉祭」の様子「全肉祭」は、和歌山・徳島・大阪・広島・山口・島根・北九州・岡山・高知・岐阜・静岡などで開催している野外グルメイベント。畜産肉料理だけでなく、魚肉や果肉などあらゆる肉をテーマとして実施している。第1回 全肉祭 in 大分 メニュー2日間で約70店舗