東海地方はきょう午後も雲が多く、雨の降る所もあるでしょう。 【写真を見る】きょうは午後も曇り空続き雨の降る所も 予想最高気温は各地で17℃前後 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（11/5昼） 正午前の名古屋市内は、雲に覆われてすっきりしない空模様となっています。気温は15.5℃で、風は穏やかです。 きょうは午後も曇り空の続く所が多いでしょう。三重県は南部を中心に雨が降り、愛知県も夕方にかけてパラパラと雨の降る