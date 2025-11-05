超ときめき♡宣伝部が、10周年を記念し、ここまでの10年間応援してくれた宣伝部員（超ときめき♡宣伝部のファンの総称）に向けて、ファンクラブ会員限定の＜宣伝部員感謝の会＞を11月3日に開催した。◆超ときめき♡宣伝部 画像＜宣伝部員感謝の会＞では各部メンバーが3名ずつ登壇し、ミニゲームと超ときめき♡宣伝部のライブ等でお馴染みの「ロックオンフリータイム」（撮影可能タイム）を実施。イベント内で