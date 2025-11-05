MLB公式サイトは4日（日本時間5日）、カブスが今永昇太投手との契約に関して来季以降の球団オプションを行使しないと発表。今永側も選手オプションを拒否したため、フリーエージェントになったと報じられた。米メディア『Foul Territory』は同日、「ショウタ・イマナガはカブス退団後、どこと契約するのか」と題した動画を投稿。2年目の成績低下についても議論を交わした。 ■「大きな宣伝効果だってある」 MLB公式