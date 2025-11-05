Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramを更新。“キングコーデ”を披露した。 【写真】①佐久間大介の“キング”コーデ②③④佐久間大介のコスプレショット（『東京卍リベンジャーズ』マイキー 他） ■再現度高め！佐久間大介の『IWGP』キングコーデ これは、TBS系『それSnow Manにやらせて下さい』内の企画「TOKYO Sore snow COLLECTION」のオフショット。『池袋ウエスト