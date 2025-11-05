山田コンサルティンググループ [東証Ｐ] が11月5日昼(12:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比27.9％減の20.3億円に減ったが、通期計画の37億円に対する進捗率は55.1％に達し、5年平均の34.8％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比30.7％増の16.6億円に拡大する計算になる。