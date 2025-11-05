全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・神保町のカレーの店『スマトラカレー共栄堂』です。スパイスを焙煎して独特のビターな味に大正13年の創業時から親しまれてきた「スマトラカレー」は現地の味を日本人に合うようアレンジしたもの。小麦粉を一切使用しないサラッとしたカレーソースはスパイシーで奥深く、ほんのりビターな後味だ。スパイスの配合は昔から変わらず20数種