五島市の椛島神社で、海の神に大漁を願う例祭が行われました。 （掛け声） 「わっしょい、わっしょい」 かつてイワシ漁で栄えた五島市の椛島（かばしま)。 市の無形民俗文化財に指定されている例祭では、里帰りした地区の出身者が神輿を担いで練り歩き、家内安全や無病息災を願います。 そして鮮やかに飾られた曳き船の「宝来丸」を、住民や観光客が引き回し大漁を祈願しました。 島では紅白の餅まきも