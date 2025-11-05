【新華社北京11月5日】中国有人宇宙プロジェクト弁公室は、5日に帰還する予定だった有人宇宙船「神舟20号」に宇宙空間の微小デブリ（破片）が衝突した可能性があることを明らかにした。現在、影響分析とリスク評価を行っている。宇宙飛行士の生命・健康の安全と任務の円滑な遂行を確保するため、帰還ミッションは延期が決定された。