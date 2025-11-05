ガールズバーで女性従業員に暴行を加え労働を強制した疑いで店長ら2人が再逮捕された。ガールズバーの店長、鈴木麻央耶容疑者と21歳の従業員の女は、別の女性従業員に「接客態度が悪いから稼げないんだ」などと言い、空き瓶で頭を殴るなどして労働を強制した疑いが持たれている。女性は「逆らうと殴られると思い働かざるを得なかった」と話していて、店で寝泊まりするなどしてほぼ休みなく働かされていたうえ、別の風俗店でも働く