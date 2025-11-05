元「モーニング娘。」の後藤真希（４０）が、４日深夜放送の音楽トークバラエティー番組「あのちゃんの電電電波♪」（テレビ東京系）にゲスト出演。ある芸能人からしつこく食事の誘いを受けていることを告白した。マルチタレント・あの（生年非公表）がスタジオセットの自宅にゲストを招き、飼い猫のササキ（声は霜降り明星・粗品）と根掘り葉掘り聞きまくるという同番組。粗品が「後藤さんにえげつない秘密を暴露していただく